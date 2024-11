Keine Geheimnisse mehr in Möser: Darum verlangt der Gemeinderat mehr Offenheit beim Geld

Möser. - Einmal im Quartal legt die Gemeinde Möser (Jerichower Land) ihre Finanzlage offen. So offen ist der Bericht allerdings nicht, der Eindruck liegt nahe, dass darum ein Staatsgeheimnis gemacht wird. Das will der Gemeinderat nun ändern.

Die SPD/Linke-Fraktion will in der kommenden Sitzung des Gemeinderates einen Antrag einbringen, wonach die Gemeindeverwaltung in Zukunft öffentlich einen Bericht über die finanzielle Situation der Kommune veröffentlichen soll. Fraktionschef Denny Hitzeroth kündigte dies auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend an.

Hintergrund der Überlegung, schilderte er, sei der vergangene Finanzbericht gewesen. Bürgermeister Marko Simon (SPD) hatte ihn zwar in der öffentlichen Sitzung des damaligen Hauptausschusses erwähnt. Öffentlich zugänglich gemacht hatte die Kommune den Bericht auch auf Nachfrage nicht.

Auf 83 Seiten, so Denny Hitzeroth, seien die Gemeinderäte informiert worden. In Zukunft solle die Verwaltung sich hier kürzer fassen und die wichtigsten Daten auf ein oder zwei Seiten darstellen. Dabei soll sich die Verwaltung an der Darstellung der Landeshauptstadt Magdeburg orientieren, schlug er vor. Außerdem soll die Gemeinde den Bericht auch veröffentlichen, damit sich die Bürger selbst ein Bild machen können.

In der Gemeinde Möser geht es um Geld. Und darum, wie die Kommune finanziell aufgestellt ist. Dazu wird mehr Transparenz gefordert. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Es habe sich in der Vergangenheit so eingeschliffen, dass die Finanzberichte nicht öffentlich zugänglich waren, bedauerte er. In Zukunft solle sich das ändern. Bürgermeister Marko Simon erkundigte sich, welche Inhalte der Quartalsbericht über die finanzielle Situation der Kommune haben soll. Darauf wollen sich die Fraktionen im Gemeinderat noch einigen und so einige Vorgaben machen. Wichtig sei es aber, die Transparenz zu erhöhen, sagte Denny Hitzeroth. „Diese Kritik geht auch an den vorherigen Bürgermeister“, sagte er weiter.

Finanziell sieht es aktuell nicht so rosig für die Gemeinde aus. In diesem Jahr kann die Gemeinde ihre Investitionen vor allem durch neue Kredite finanzieren. Vor allem 2023 hatten sich die Einnahmen nicht wie erwartet entwickelt.

Unklar blieb am Dienstagabend, wann der Bürgermeister einen Etatentwurf für das kommende Jahr vorlegen wird. Abhängig mache dies die Verwaltung dabei offenbar von einer neuen Vorschrift im Kommunalverfassungsgesetz. Danach müssen die Kommunen zeitnah die Jahresabschlüsse vorlegen, um neue Haushalte genehmigt zu bekommen. Der Genehmigungsvorbehalt gilt dabei nicht nur für Kommunen, die genehmigungspflichtige Teile im Haushalt haben.

Offen ist, wann die Verwaltung von Möser den neuen Etat vorlegen wird

Auch Kommunen, die keine genehmigungspflichtigen Teile in ihrem Etat haben und keine zeitnahen Jahresabschlüsse vorweisen können, sollen ihre Haushalte nicht mehr veröffentlichen dürfen. Damit treten sie nicht in Kraft. Möser ist, was die Jahresabschlüsse angeht schon sehr zeitnah dabei. Trotzdem müsste die Kommune für einen Etat für 2025 den Jahresabschluss von 2023 vorlegen können. Daran soll nun zunächst gearbeitet werden, kündigte der Bürgermeister an.

Erst mit der Vorlage des Jahresabschlusses von 2023 will die Gemeinde dann den Etat für das kommende Jahr vorlegen. Offen ließ er dabei einen Zeitrahmen, in dem das passieren soll.

Das Geld fehlt in Möser, neue Projekte stehen in weiter Ferne

Damit dürfte aber feststehen, dass die Einheitsgemeinde in das kommende Jahr mit einer vorläufigen Haushaltsführung startet. Konkret bedeutet dies zunächst einmal, dass die Kommune ihre Pflichtaufgaben erfüllen muss und angefangene Projekte abschließen kann. Schwieriger wird es unter den Bedingungen neue Projekte zu starten.

Betroffen von der vorläufigen Haushaltsführung wäre vor allem Hohenwarthe. Der Ort feiert im kommenden Jahr ein rundes Jubiläum. Der Finanzausschuss hatte dem Ort bereits für das kommende Jahr die entsprechenden Mittel für die Feier bewilligt. Unklar blieb bei der Behandlung der Beschlussvorlage, ob die Kommune auch ohne einen Haushalt die Mittel auszahlen dürfe. Auf Nachfrage bei der Kommunalaufsicht zeichnet sich jetzt hierzu eine Lösung ab, sagte Marko Simon. Die Einheitsgemeinde könne auch ohne einen Etat die Mittel, die die Kommune von den Betreibern von Windkraftanlagen erhält, weitergeben. Dazu brauche sie nicht unbedingt einen Haushalt.

Offen blieb die grundsätzliche Frage, ob der Finanzausschuss in der Zukunft weiter Mittel bewilligen und beschließen kann, auch wenn es absehbar keinen Haushalt geben sollte. Sonst wäre der Beschluss über die Zahlung an die Ortschaft sinnlos, hieß es damals im Finanzausschuss.