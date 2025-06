Grundstücksmarkt in der Altmark in der Krise

Immer weniger Menschen kaufen in der Altmark Grundstücke. Die krisenreiche Weltlage sorgt für mehr Unsicherheit.

Stendal. - Der Grundstücksmarkt steckt in der Krise. In der Altmark hat es 2023 und 2024 so wenige Käufe wie zuletzt 1991 geben, erklärt Manfred Klaus vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation. Der Dezernatsleiter nennt die Gründe und warum Arneburg eine Ausnahme bildet.