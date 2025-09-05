weather regenschauer
  4. Generationenwechsel mit Julian Lehmann: Keramikträume hinter Schlossmauern: Töpfermarkt in Leitzkau hat einen neuen Organisator

Wenn der Töpfermarkt auf Schloss Leitzkau in diesem Jahr wieder Tausende Besucher mobilisiert, wird Julian Lehmann seine Premiere feiern. Der junge Mann ist der neue Mit-Organisator des Markttreibens.

Von Thomas Schäfer 05.09.2025, 07:15
Viola Handke und Julian Lehmann vom Förderkreis des Schlosses freuen sich auf den 31. Töpfermarkt. Sie stehen neben den drei Stelen, die die Keramiker im vergangenen Jahr als Dank für 30 Jahre Töpfermarkt angefertigt haben. Foto: Schäfer

Leitzkau. - Tradition bewahren und dennoch neue Ideen einbringen: Mit Julian Lehmann geht der 31. Töpfermarkt in Leitzkau am Wochenende vom 13. und 14. September 2025 an den Start.