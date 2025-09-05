Generationenwechsel mit Julian Lehmann Keramikträume hinter Schlossmauern: Töpfermarkt in Leitzkau hat einen neuen Organisator
Wenn der Töpfermarkt auf Schloss Leitzkau in diesem Jahr wieder Tausende Besucher mobilisiert, wird Julian Lehmann seine Premiere feiern. Der junge Mann ist der neue Mit-Organisator des Markttreibens.
05.09.2025, 07:15
Leitzkau. - Tradition bewahren und dennoch neue Ideen einbringen: Mit Julian Lehmann geht der 31. Töpfermarkt in Leitzkau am Wochenende vom 13. und 14. September 2025 an den Start.