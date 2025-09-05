Legendäre DDR-Spielstätte verfällt zusehends Endgültiger Abpfiff? So steht es um das Heinrich-Germer-Stadion in Magdeburg
Der Rasen ist saftig grün. Doch drumherum bröckelt fast alles im Magdeburger Heinrich-Germer-Stadion. Geld für eine Sanierung hat die Stadt aktuell nicht.
05.09.2025, 06:45
Magdeburg. - Wo früher sogar Europapokalspiele des 1. FC Magdeburg ausgetragen wurden, bröckelt es überall. Das Heinrich-Germer-Stadion ist in die Jahre gekommen. Der Stadtrat hat nun einen wegweisenden Beschluss für die traditionsreiche Spielstätte gefasst.