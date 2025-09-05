weather regenschauer
  4. Legendäre DDR-Spielstätte verfällt zusehends: Endgültiger Abpfiff? So steht es um das Heinrich-Germer-Stadion in Magdeburg

Der Rasen ist saftig grün. Doch drumherum bröckelt fast alles im Magdeburger Heinrich-Germer-Stadion. Geld für eine Sanierung hat die Stadt aktuell nicht.

Von Sabine Lindenau 05.09.2025, 06:45
Dunkle Wolken ziehen über dem Heinrich-Germer-Stadion in Magdeburg auf. Die Sportstätte ist sanierungsbedürftig. Doch der Stadt fehlt das Geld.
Magdeburg. - Wo früher sogar Europapokalspiele des 1. FC Magdeburg ausgetragen wurden, bröckelt es überall. Das Heinrich-Germer-Stadion ist in die Jahre gekommen. Der Stadtrat hat nun einen wegweisenden Beschluss für die traditionsreiche Spielstätte gefasst.