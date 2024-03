Die Kosten steigen. Die Kinderbetreuung in der Gemeinde Biederitz wird teurer.

Kinderbetreuung in Biederitz bei Magdeburg wird teurer

In der Gemeinde Biederitz müssen die Kita-Gebühren angehoben werden. Hier die Kita "Rappelkiste" in Biederitz.

Biederitz. - Bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat Biederitz die neuen Gebühren bei der Kinderbetreuung für die Gemeinde, die für drei Jahre ab 1. Januar 2024 gelten sollen, beschlossen.

Auf die Eltern kommen höhere Beiträge in Krippen, Kitas und Hort zu. Die Steigerungen waren kaum zu vermeiden. Generell liegen sie bei etwa 17 bis 21 Prozent (je nach Betreuungsart). Es flossen allein rund 11 Prozent Personalkostensteigerungen ein, wegen der steigenden Tarifentgelte. Weiterhin schlägt die Inflation durch. „Alle zahlen mehr. Die prozentualen Anteile bleiben aber in etwa gleich“, betonte der Ratsvorsitzende Peter Sanftenberg (CDU) mit Blick auf die alten Sätze.

Bürgermeister Kay Gericke (SPD) war vor allem dankbar. Dem Gemeindeelternrat rechnete er es hoch an, dass er konstruktiv an einer Lösung mitgearbeitet habe. Die Beitragserhöhungen seien auf Vorschlag der Eltern „über drei Jahre gestreckt“ worden, „um so die Lasten für die Eltern zu dämpfen“.

Danach kommen für jedes erste Kind 25 Euro an Mehrkosten pro Monat, aufgeteilt über drei Jahre, hinzu. Das macht für 2024 und 2025 je zehn Euro pro Monat und für 2026 fünf Euro mehr. An der Geschwisterregelung hält die Gemeinde fest.