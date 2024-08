Deutschlands erster Kinderwald sollte in Möckern entstehen. Dann waren anderen Kommunen schneller. Irgendwann ging es endlich auch in Möckern los - doch nun herrscht große Ernüchterung.

Trauriger Anblick: Rätselraten um abgestorbenen Kinderwald in Möckern

Möckern. - Es ist ein trauriger Anblick, wenn man auf den Kinderwald zwischen Pabsdorfer Weg und Hohenziatzer Weg in Möckern blickt. Gestartet als die Idee von Deutschlands erstem Kinderwald, herrscht nun Rätselraten in Möckern. Denn: 60 Prozent aller gepflanzten Bäumchen haben den ersten Sommer nicht überlebt. Was ist hier schief gelaufen?