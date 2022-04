Kleinbahn ganz groß in Magdeburgerforth

Über 900 Besucher beim 27. Bahnhofsfest am Wochenende in Magdeburgerforth

Magdeburgerforth - Einen riesigen Besucheransturm erlebte am Wochenende das 27. Bahnhofsfest des Traditionsvereins Kleinbahn des Kreises Jerichow I auf dem Museumsbahnhof in Magdeburgerforth, welches ganz im Zeichen von 125 Jahren Kleinbahn stand. „Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir konnten an beiden Veranstaltungstagen insgesamt über 900 Gäste begrüßen“, so Kilian Kindelberger, Vorsitzender des Traditionsvereins. Und unter diesen vielen Besuchern konnte der Traditionsverein auch den mittlerweile 11 000. Fahrgast begrüßen. Die Glücklichen waren Familie Schunke aus Genthin, die zum ersten Mal überhaupt auf dem Museumsbahnhof in Magdeburgerforth waren. Die kleine Familie durfte sich über ein Präsent des Traditionsvereins freuen. „Wir kommen bestimmt mal wieder“, ließ die Familie verlauten.