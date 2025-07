Aus Sorge vor Anschlägen und Angriffen verschärft der Landtag von Sachsen-Anhalt seine Sicherheitsmaßnahmen in Magdeburg. Der bisherige Eingang am Domplatz ist deswegen gesperrt und verlegt worden. Wer darf nun noch rein? Und wie kommt man in das Parlamentsgebäude?

Sperrung in Sachen Sicherheit - Wer in Magdeburg jetzt noch in den Landtag darf

Der Haupteingang zum Landtag von Sachsen-Anhalt am Domplatz in Magdeburg ist gesperrt und mit Videoüberwachung gesichert. Der Zugang zum Parlamentsgebäude wurde verlegt.

Magdeburg. - Der Haupteingang des Landtags von Sachsen-Anhalt liegt am Domplatz in der Altstadt in Magdeburg – ein Ort mit historischer Kulisse, offen, repräsentativ, symbolträchtig. Doch seit einigen Wochen ist davon wenig geblieben: Bauzäune umstellen die Fläche, ein knallgelber Kasten weist auf Videoüberwachung hin. An einem der Gitter hängt ein schlichter Aushang mit einem wichtigen Hinweis.