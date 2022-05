Kleintierzuchtverein „Elbaue“ Hohenwarthe und Lostau mit Pokalen so groß wie bei der Formel 1

Lostau/ Hohenwarthe - Die Freude an der Kleintierzucht ist in der Familie Meseberg ganz offensichtlich von einer Generation zur anderen weitergegeben worden. So konnte Olaf Meseberg, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins „Elbaue" Hohenwarthe-Lostau, am Sonntag stolz seinem Vater Hartmut Meseberg den Pokal des Vereinsmeisters 2021 in der Kategorie „Zwerghühner“ überreichen. Zuchtfreund Günther Hoppe staubte gleich zwei Pokale ab - den als Vereinsmeister „Tauben“ und den in der Kategorie „Hühner“. Bei den Kaninchen wurden die Tiere von Olaf Prophet am besten von den Preisrichtern bewertet. Er durfte den Pokal als Vereinsmeister ebenfalls aus den Händen des Vereinsvorsitzenden entgegen nehmen.