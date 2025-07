Musik, Humor und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 4. Juli 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Die „[hanse]Pfeyfferey“ tritt in Magdeburg in der Brandenburger Straße 10 auf.

Magdeburg - Auch Freitag, der 4.7.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Sommerfest im Magdeburger Forum Gestaltung mit der „[hanse]Pfeyfferey“

Im Innenhof des Forums Gestaltung wird diesen Freitag, 4.7., im Rahmen des 20-jährigen Bestehens des Forums Gestaltung ein Sommerfest mit musikalischem Programm veranstaltet. Beginn ist 18 Uhr in der Brandenburger Straße 10.

Das Ensemble „[hanse]Pfeyfferey“ gestaltet den Abend mit Musik aus dem 15. und 16. Jahrhundert, gespielt auf historischen Instrumenten wie Zink, Pommer, Zugtrompete und Posaune. Das Ensemble besteht aus Laura Dümpelmann, Lilli Pätzold und Alexandra Mikheeva. In der Tradition der ehemaligen Stadtpfeifer widmet sich die Gruppe der Wiederbelebung eines europäischen Musikrepertoires, das in städtischen Räumen zur Geltung gebracht wird. Die Musikerinnen treten bevorzugt an ungewöhnlichen Orten wie Dächern, Türmen und öffentlichen Plätzen auf.

Im Zentrum des Programms steht das Manuskript „I-Rc MS 2856“, auch bekannt als „Casanatense Chansonnier“, das ursprünglich als Hochzeitsgeschenk für Isabella d’Este entstand. Es diente unter anderem den für sie tätigen Stadtpfeifern als musikalische Grundlage. Neben Komponisten wie Guillaume Du Fay und Josquin de Prés, die an italienischen Höfen wirkten, waren auch zahlreiche Instrumentalisten aus dem süddeutschen Raum in dieser Zeit aktiv. Durch deren Mitwirkung entstand ein überregionales Repertoire weltlicher Musik, das sich durch französische Texte und melodische Vielfalt auszeichnete.

La Recherche de l’Imaginaire mit den River Rats im Magdeburger Moritzhof

Im Moritzhof am Moritzplatz steht für den Freitag, 4.7., ab 20 Uhr ein Konzert mit der Band River Rats auf dem Programm. Die vier Musiker aus Frankreich und Deutschland vereinen unter dem Titel „La Recherche de l’Imaginaire“ verschiedene musikalische und sprachliche Einflüsse in ihren Kompositionen.

Ihr Repertoire besteht aus selbstverfassten Liedern in Französisch, Englisch und Spanisch. Die Band kombiniert Stile wie French Swing, Balkan Grooves und World Chanson und bezieht sich dabei auf Traditionen des Varieté, der Straßenmusik sowie des Country und Blues. Die instrumentale Besetzung umfasst Gesang, Violine, Gitarren, Saxofon, Kontrabass und Percussion. Die Musiker – Camille Franc, Steffen Vogel, Matthias Böhme und Philipp Schönberger – bringen unterschiedliche Hintergründe und Einflüsse in das gemeinsame Projekt ein. Sie verstehen sich dabei als eine Gruppe, die musikalische Kontraste miteinander verknüpft. Die Arrangements bewegen sich zwischen rhythmischer Leichtigkeit und ernsten Zwischentönen.

„Magdeburg lacht“ in der Magdeburger Festung Mark

Die Comedy-Show „Magdeburg lacht“ erlebt am 4.7. eine weitere Open-Air-Variante. Unter dem Sonnensegel an der Festung Mark kommen ab 20 Uhr vier Comedians zusammen, die bereits in Fernsehen, YouTube oder auf Social-Media-Kanälen bekannt sind.

Florentine Osche, geboren in Berlin, besticht durch ihre überraschenden und oft dunklen Punchlines. Trotz ihres Hintergrunds mit Besuch eines sogenannten „Elite“-Gymnasiums und einem fast abgeschlossenen Medizinstudium entschied sie sich für die Comedy und hat sich seitdem einen festen Platz in der Berliner Comedyszene erarbeitet. Sie war bereits bei Formaten wie dem ZDF, dem Quatsch Comedy Club und dem rbb zu Gast. In ihren Auftritten beantwortet sie ungewöhnliche und oft ungestellte Fragen und schafft es dabei, das Publikum immer wieder zu überraschen.

Niclas Amling bietet mit seinem Programm „Limonade“ eine humorvolle Auseinandersetzung mit den Herausforderungen seiner Generation. Er spricht offen über seine gescheiterten Bildungsversuche, persönliche Erfahrungen und die Dämonen, die viele junge Menschen beschäftigen. Seine Geschichten sorgen für viele Lacher und bieten zugleich eine Verbindung zu den Zuhörern. Seine Art Comedy ist direkt, ehrlich und gleichzeitig unterhaltsam.

Der US-amerikanische Comedian Drew Portnoy hat einen ungewöhnlichen Weg in die Comedy gefunden. In der Mittelstufe wählte er Deutsch als Fremdsprache, ohne zu wissen, wie sehr diese Sprache sein Leben verändern würde. Ende der 1990er Jahre tauschte er die Rocky Mountains Colorados gegen das Berliner Nachtleben ein. Seitdem ist er in der deutschen Comedy-Szene aktiv, auch wenn er immer wieder überlegt, ob dieser Schritt richtig war, insbesondere seit der Geburt seines Kindes. Sein Humor verbindet amerikanische und deutsche Elemente, wodurch er eine besondere Perspektive einbringt.

Rasmus Syman gehört seit 2019 zur Berliner Comedyszene und ist aus dieser nicht mehr wegzudenken. Der Comedian aus dem Ruhrgebiet setzt sich in seinen Programmen mit seinen eigenen Widersprüchen auseinander, erzählt peinliche Geschichten aus seiner Jugend und nimmt Themen und Menschen aufs Korn, die ihm im Alltag begegnen. Magdeburg lacht beginnt am morgigen Freitag, 4. Juli, um 20 Uhr an der Festung Mark im Hohepfortewall.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg wird dieser Tage das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Der Titel der Sommerinszenierung lautet „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025.

Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden. Mit dabei sind bei der neuen Inszenierung des Hengstmann-Kabaretts unter anderem Mazze, Malte und weitere wiederkehrende Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart.

Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt. Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Vorstellungen finden im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 jeweils um 20 Uhr vom 2. bis 5., am 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19. Juli statt. Zusätzlich gibt es eine Aufführung am 6. Juli um 17 Uhr. Weitere Termine waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Public Viewing – Frauen-EM 2025 in der Festung Mark Magdeburg

Am Freitag, 4. Juli, zeigt Luises Garten in der Festung Mark das Gruppenspiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft gegen Polen live. Der Einlass beginnt um 20.30 Uhr, etwa 30 Minuten vor Spielbeginn. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall ist frei.

Die Besucher können das EM-Spiel gemeinsam verfolgen und dabei Bier vom Fass sowie verschiedene Grillspezialitäten genießen. Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, keine eigenen Speisen, Getränke oder große Rucksäcke mitzubringen.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Zweisaiten – Deutsche Popsongs mal anders in Magdeburg

Das Duo Zweisaiten besteht aus den Musikern Kai Madlung und Martin Wißner. Sie interpretieren deutsche Popsongs namhafter Künstler wie Grönemeyer, Kunze, Gundermann, City, Oerding, Purple Schulz und Silly in einer besonderen Form. Dabei steht die charismatische Stimme von Kai Madlung im Mittelpunkt, die von der (E-)Violine und Instrumenten wie Klavier oder Gitarre begleitet wird.

Die Verbindung von Gesang und Instrumentalspiel erzeugt eine besondere Atmosphäre, in der das Publikum häufig zum Mitsingen oder Tanzen animiert wird. Die Musiker schaffen so „magische Momente“ zwischen sich und den Zuhörern. Ein Konzert beginnt im mach|werk im Breiten Weg 114a beginnt am 4. Juli um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Dreigroschenoper" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für das Musical "The Addams Family" um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.