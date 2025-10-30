Sanierung braucht Zeit Klusbrücke: Hält der Putz oder nicht?
Der bröckelnde Putz an der historischen Klusbrücke bei Wahlitz sorgt seit Jahren für Ärger. Um eine haltbare Lösung zu finden, gibt es einen Langzeitversuch mit verschiedenen Putzvarianten von zwei auf drei Jahre verlängert.
30.10.2025, 06:42
Gommern. - Wer in diesen Tagen an der alten Klusbrücke bei Wahlitz vorbeikommt, sieht auf den ersten Blick nichts Neues. Und doch läuft dort seit zwei Jahren ein entscheidender Versuch: Die Stadt Gommern testet, mit welchem Material die marode Brückenhaut künftig saniert werden kann. Es ist der nächste Schritt in einer langen Geschichte aus Fehlplanung, Ärger und Geduld.