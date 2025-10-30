Der bröckelnde Putz an der historischen Klusbrücke bei Wahlitz sorgt seit Jahren für Ärger. Um eine haltbare Lösung zu finden, gibt es einen Langzeitversuch mit verschiedenen Putzvarianten von zwei auf drei Jahre verlängert.

Als Fotomotiv macht die Klusbrücke bei Wahlitz richtig was her. Nur nah herangehen darf man nicht. Dann werden starke Schäden am Putz als auch im Pflaster direkt auf der Brücke sichtbar.

Gommern. - Wer in diesen Tagen an der alten Klusbrücke bei Wahlitz vorbeikommt, sieht auf den ersten Blick nichts Neues. Und doch läuft dort seit zwei Jahren ein entscheidender Versuch: Die Stadt Gommern testet, mit welchem Material die marode Brückenhaut künftig saniert werden kann. Es ist der nächste Schritt in einer langen Geschichte aus Fehlplanung, Ärger und Geduld.