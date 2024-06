Im Sommer 2023 soll es zwei Vergewaltigungen auf einem Spielplatz in Burg gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun auch das zweite Verfahren eingestellt. Dazu ein Kommentar.

Kommentar zu den eingestellten Verfahren zu den vermeintlichen Vergewaltigungen in Burg

Nur vier Menschen wissen ganz genau, was in jener Sommernacht im Juli 2023 auf dem Spielplatz im ruhigen Burger Stadtteil Nord passiert ist. Zwei junge Frauen behaupten, vergewaltigt worden zu sein. Zwei junge Männer behaupten, es wäre nichts passiert. Recht schnell ist die Polizei davon überzeugt, dass die beiden Frauen unglaubwürdig sind. Nur vier Menschen wissen genau, was auf dem Spielplatz passiert oder eben nicht passiert ist.