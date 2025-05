Den TSV Hadmersleben gibt es jetzt seit 100 Jahren. Das will der Sportverein im Juni 2025 mit einem Volksfest, einem Sommer-Open-Air und einer Sportwoche zelebrieren. Was genau geplant ist.

100 Jahre TSV Hadmersleben - So wird das Jubiläum gefeiert

Veranstaltung in Oschersleben

Hadmersleben - Die Plakate kündigen es bereits innerhalb und außerhalb des Ortes an: Der TSV Hadmersleben feiert in wenigen Wochen sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Volks- und Vereinsfest. Als nach eigenen Angaben größter Verein Hadmerslebens nehme man das Jubiläum zum Anlass, sich zu engagieren und es gemeinsam mit den anderen Ortsvereinen richtig krachen zu lassen, teilt der Vereinsvorsitzende Matthias Schuffert mit. Was wird vor Ort passieren?