Stadtentwicklung Kommentar zum Feuerwehr-Gerätehaus Burg: Die Stadt will sparen und investieren zugleich

Mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Burg steckt die Kreisstadt in der Klemme: Sie muss und will mit der Großinvestition starten und zeitgleich auch sparen, um in den Folgejahren dafür Geld freischaufeln zu können. Geht das?