Wie kann die Burger Innenstadt belebt werden? Händler, Campus-Manager und Stadtverwaltung arbeiten an mehreren Projekten. Vor allem 2025 sollen sichtbare Zeichen in der Schartauer Straße gesetzt werden.

Burg. - Burgs Innenstadt befindet sich in der Krise: Leerstand, Probleme mit Sauberkeit und eine sich wandelnde Geschäftsstruktur sorgen für Einkaufsfrust. Dennoch: Die City hat das Potenzial, sich zu erholen – wenn auch in anderer Form als bisher und nicht mehr als Aneinanderreihung von Läden. „Andere Städte haben da wesentlich schlechtere Voraussetzungen“, sagt Moritz Meidert von der Kommune Zukunft, die das Innenstadt-Projekt mit auf den Weg bringen will. Wobei Burgs Händler eine entscheidende Stütze seien.