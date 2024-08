Hausverbot nach Schweren vorwürfen Klage gegen Grundschule Gommern: Eskaliert Streit zwischen Lehrern und Eltern?

Der Streit an der Grundschule "Am Weinberg" in Gommern schwelt weiter. Nach einem Hausverbot reichen die Eltern nun Klage ein. Wie die Stadt reagiert und warum es zwei Seiten einer Geschichte gibt.