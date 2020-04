In Burg ist Polizisten bei einer Kontrolle in gesuchter Mann ins Netz gegangen. Symbolfoto: Martin Rieß

Polizisten ist bei einer Verkehrskontrolle in Burg ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen.

Burg (dpa) l Bei einer Verkehrskontrolle in Burg hat die Polizei einen gesuchten Mann gefunden und verhaftet. Er sei am Freitag ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in einem Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizisten stellten außerdem fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Sie schrieben Anzeigen wegen der Verkehrsvergehen und brachten den Mann in die nächste Justizvollzuganstalt.