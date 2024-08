Möckern - Ein idyllisches Fleckchen am Rande von Möckerns Schlosspark und das älteste Wohngebäude im Ort als Kulisse. Jetzt noch ein kühles Getränk und ein schattiges Plätzchen unter einem der alten Obstbäume, dann kann die Musik beginnen. Und genau so war es am vergangenen Sonnabendnachmittag, 3. August: Der Garten der Alten Pfarre in Möckern hat sich als perfekter Schauplatz für sommerliche Kulturveranstaltungen empfohlen.

