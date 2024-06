Der Schlosspark Möckern ist nach über einem Jahr Entschlammung der Parkgewässer wieder geöffnet. 1,3 Millionen Euro Fördergelder der EU wurden genutzt. Was wurde erneuert?

Schlosspark Möckern wieder geöffnet: Diese neuen Highlights warten auf Besucher in der historischen Grünanlage

Möckern. - Seit Mittwoch ist der Schlosspark Möckern wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. AmVormittag erfolgte die offizielle Freigabe im Beisein aller Beteiligten. Bei einem Spaziergang durch den Park überzeugten sich Vertreter der Stadt Möckern, der Ortschaft, des Ehle-Ihle-Verbandes, des Landesverwaltungsamtes und des Schlosspark-Fördervereines von der Arbeit der Baufirma. Was ist neu und wieso hat die Entschlammung so viel Zeit in Anspruch genommen?