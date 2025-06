Kritische Diskussion um die Zukunft der Kita „Regenbogen“ in Körbelitz – Chancen und Herausforderungen der Kita-Zusammenlegung in der Gemeinde Möser.

Körbelitz. - Die Gemeinde Möser erwägt, die Betreuung in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Körbelitz mit der größeren Einrichtung „MS Piratenclub“ in Schermen zusammenzulegen. Während Kosteneinsparungen im Fokus stehen, bleiben Fragen zu Personalkonzepten, Qualität und Kosten offen. Erfahren Sie, was hinter den Plänen steckt und welche Auswirkungen die Entscheidung haben könnte.