Im Rahmen eines Kinderfestes wird in Reuden/Anhalt eine Jugendwehr eröffnet. Was sich der Ortswehrleiter davon erhofft.

Reuden/Anhalt - Seine nunmehr dritte Auflage erlebt das Kinderfest in Reuden/Anhalt, das der Verein Reudener Morrstrietzen veranstaltet. Es findet am Sonnabend, 21. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz am Back- und Bürgerhaus statt. Da können sich die Kinder auf einen Ballon- und Zauberkünstler freuen, da ist Austoben in der Hüpfburg angesagt, da gibt es die Luftballonwand. Gipsfiguren können bemalt werden und für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.