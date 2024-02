Wer kommt am weitesten? Beim Traktorpulling muss ein Gewicht so weit wie möglich mit einem Traktor gezogen werden. Mitmachen kann jeder, der einen Traktor hat.

Hohenziatz - Versperrte Autobahnzufahrten und Konvois auf den Straßen: In den zurückliegenden Wochen und Monaten war der Anblick von gehäuft auftretenden Traktoren nicht für alle Menschen gleichermaßen ein Vergnügen gewesen. Der Verein „Bauernkultur“ will im Juni wieder dafür sorgen, dass PS-Fans wieder ihre Freude an Trecker-Power haben können. Am Sonnabend, 22. Juni, ist die zehnte Ausgabe des Traktor-Pullings des Vereines geplant. Darüber informiert der Mitorganisator Holger Blumhagel.

Zum mittlerweile dritten Mal findet das Spektakel auf einer Fläche vor den Toren von Lüttgenziatz statt. Zuvor waren Oschersleben und Schmachtenhagen die Austragungsorte, berichtet Blumhagel, der seit 2019 Vereinsmitglied ist. Die anderen Mitglieder des Vereines: sechs Holländer aus Lüttgenziatz, Polenzko, Baruth, Zossen und den Niederlanden.

3000 Besucher werden erwartet

Purer Spaß war einst die Motivation für das Spektakel, bei dem Traktorfahrer ihr Vehikel vor einen Bremswagen spannen und dann versuchen, diese – mit jeden Meter schwerer werdende – Last so weit wie möglich zu zerren. Im Juni 2019 lockte der Verein „Bauernkultur“ erstmals gut 3000 Schaulustige zum „Traktor Pulling“ nach Lüttgenziatz. Danach sollte die Veranstaltung alle zwei Jahre stattfinden, wegen Corona war die 2021er-Ausgabe auf das Jahr 2022 verlegt worden.

Nach Angaben von Holger Blumhagel sind auch in diesem Jahr vorherige Anmeldungen nicht erforderlich. Wer mitmachen möchte, rollt mit seinem Traktor einfach am 22. Juni pünktlich zum Wiegen ab 8 Uhr nach Lüttgenziatz. Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Weil bei der zurückliegenden Veranstaltung vergleichsweise wenig leichte Traktoren teilnahmen, weist Blumhagel ausdrücklich darauf hin, dass auch kleinere Zugmaschinen teilnehmen dürfen. In der leichtesten Klasse treten Traktoren bis 3 Tonnen an. Danach staffeln sich die Gewichtsklassen aufwärts. Neben den klassischen Traktoren sind aber auch historische Fahrzeuge willkommen, die sich in die jeweilige Gewichtsklasse einreihen dürfen.

Neben dem Wettbewerb auch Aussteller und Kinderbespaßung geplant

Für Schaulustige wird es an dem Junisamstag spätestens ab 11 Uhr interessant, wenn die eigentlichen Wettkämpfe beginnen. Die Veranstalter wollen wie in den Vorjahren auch ein Rahmenprogramm auf die Beine stellen. Vorgesehen sind neben Ausstellern auch Angebote für Kinder mit dem Spielmobil des Deutschen Roten Kreuzes und der Verkehrswacht. Am Abend treten im Festzelt zwei holländische Bands auf.

Solche Traktor-Pullings erfreuen sich laut Holger Blumhagel in den vergangenen Jahren immer größer werdender Beliebtheit. Auch in Brandenburg gebe es immer mehr solcher Veranstaltungen. Steigende Teilnehmerzahlen meldet auch der in Lüttgenziatz einladende Verein „Bauernkultur“. Beteiligten sich am ersten Pulling 2019 „nur“ 94 Teilnehmer, so waren es im Jahr 2022 schon 120 Teilnehmer.