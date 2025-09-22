Hoffen auf das große Geld Exklusiv: Sparkassen-Experte verrät, welche Rolle Kryptwährungen speilen werden
Kryptowährungen wie Bitcoin sind längst kein Thema mehr nur für Finanz-Nerds. Im Interview äußert sich Experte Thomas Rienecker von der Sparkassen-Finanzgruppe zu Blockchain-Projekten und der Zukunft des Finanzsystems.
Aktualisiert: 23.09.2025, 10:41
Burg. „FOMO“ heißt übersetzt „fear of missing out“ - ein Akronym, das viele Menschen kennen, die sich bereits mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum beschäftigt haben. Im Interview spricht Thomas Rienecker, Newsroom-Leiter der Sparkassen- Finanzgruppe, über Kryptowährungen - und trifft erstaunliche Aussagen.