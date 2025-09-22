Kryptowährungen wie Bitcoin sind längst kein Thema mehr nur für Finanz-Nerds. Im Interview äußert sich Experte Thomas Rienecker von der Sparkassen-Finanzgruppe zu Blockchain-Projekten und der Zukunft des Finanzsystems.

Der Preis für einen Bitcoin stieg in den vergangenen Jahren in unvorstellbare Höhe. Wie sieht die Zukunft der Kryptowährungen aus?

Burg. „FOMO“ heißt übersetzt „fear of missing out“ - ein Akronym, das viele Menschen kennen, die sich bereits mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum beschäftigt haben. Im Interview spricht Thomas Rienecker, Newsroom-Leiter der Sparkassen- Finanzgruppe, über Kryptowährungen - und trifft erstaunliche Aussagen.