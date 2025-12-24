Dreimal brannten mittlerweile Autos an genau dem gleichen Ort in Magdeburg-Nord. Hinzukommen zwei Feuer in einem benachbarten Hauseingang. Die Polizei reagiert nun.

Drei Autobrände an einem Ort: So reagiert die Magdeburger Polizei

Die ausgebrannten Wracks zeugen von dem jüngsten Brandanschlag im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt.

Magdeburg. - Zwei ausgebrannte Autos sind die stummen Zeugen des jüngsten Brandes im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. Nur wenige Schritte entfernt zeigt ein schwarzer Fleck auf dem Boden, wo erst wenige Wochen zuvor ebenfalls Fahrzeuge offenbar mutwillig in Brand gesetzt worden waren.