  4. Immer wieder nächtliche Feuer in Neustadt: Drei Autobrände an einem Ort: So reagiert die Magdeburger Polizei

Dreimal brannten mittlerweile Autos an genau dem gleichen Ort in Magdeburg-Nord. Hinzukommen zwei Feuer in einem benachbarten Hauseingang. Die Polizei reagiert nun.

Von Stefan Harter 24.12.2025, 06:30
Die ausgebrannten Wracks zeugen von dem jüngsten Brandanschlag im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Zwei ausgebrannte Autos sind die stummen Zeugen des jüngsten Brandes im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. Nur wenige Schritte entfernt zeigt ein schwarzer Fleck auf dem Boden, wo erst wenige Wochen zuvor ebenfalls Fahrzeuge offenbar mutwillig in Brand gesetzt worden waren.