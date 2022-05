Kulturwerkstatt Gommern sorgt für Farbtupfer im Ruhepol der Stadt

Zwei neue Hingucker haben ihren Platz im Rosengarten gefunden. Die Kulturwerkstatt Gommern sorgt damit für zusätzliche Farbtupfer und macht Werbung in eigener Sache. Neue Mitglieder sind stets willkommen.

Gommern - 400 Arbeitsstunden stecken in den zwei neuen Rahmen, die seit kurzem die Mauer im Rosengarten schmücken. Für das diesjährige Projekt hatten Giesela Scheffler und Marlies Grund die Stunden einmal aufgeschrieben, die zusammengekommen sind. Sie arbeiteten sowohl gemeinsam in den Räumen der Kulturwerkstatt als auch zuhause. Letzteres war Voraussetzung, damit die Hingucker rechtzeitig zur warmen Jahreszeit fertiggestellt werden konnten. In der Textilgruppe der Kulturwerkstatt sind sie derzeit nur zu zweit.