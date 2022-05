Kunst mit Sand Künstlerin Irina Titova zeigt ihre vergänglichen Werke bei einer Live-Show in Burg

Was man mit Sand für erstaunliche Kunstwerke erstellen kann, zeigt die Queen of Sand Irina Titova mit ihrer Arbeit. Nun ist sie zu Gast in Burg und präsentiert ihre ungewöhnlichen Schöpfungen, die nicht nur schön, sondern auch vergänglich sind.