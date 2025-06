Die Sekundarschule Möser hat nach zwei Jahren Bauzeit mehr Räume und direkt am Haus eine Sportstätte. Warum die 7,6 Millionen teure Investition dem wichtigen Schulstandort mit rund 400 Schülern gerecht wird.

Neue Sporthalle in Möser

Möser. - Kurz vor den Sommerferien in Sachsen-Anhalt wurde in Möser die neue Sporthalle an der Sekundarschule eingeweiht. Die Investition von 7,6 Millionen Euro schafft bessere Bedingungen für Bildung und Sport. Die Gemeinde profitiert von Fördermitteln des Landes und setzt auf eine aktive Sport- und Schulgemeinschaft. Wie die Erweiterung die Zukunft des Schulstandorts prägt.