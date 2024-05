Weil die Sporthalle in Möser dringend saniert werden muss, steht sie über Monate nicht zur Verfügung. Die Schulkinder sollen die Sporthalle in Lostau nutzen.

Per Bus zum Schulsport

Sanierung der Sporthalle in Möser

Schüler in einer Sporthalle beim Sport.

Möser. - Im Sommer will die Gemeinde Möser mit der Sanierung der Sporthalle beginnen. Die Sportstätte, die aktuell von der Grund- und der Sekundarschule genutzt wird, wird damit voraussichtlich über viele Monate nicht nutzbar sein. Das kündigte Bürgermeister Marko Simon (SPD) an. Die Gemeinderäte hatten bereits auf einer vorangegangenen Sitzung ihm die Erlaubnis gegeben, die Aufträge zur Sanierung der Sporthalle in den kommenden Wochen zu erteilen, ohne den Gemeinderat jeweils für die Auftragsvergabe einzuberufen. Laut dem gefassten Beschluss sollen im Juni die Bauarbeiten beginnen und bis zum kommenden Mai andauern.