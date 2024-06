Landkreis nennt klare Regeln Vertreiben, Fallen stellen oder Abschießen: Was tun gegen die Waschbär-Plage in Gommern und was ist überhaupt erlaubt?

Das Waschbären-Problem spitzt sich auch in Gommern zu. Nun ist ein Raubtier in Dornburg qualvoll in einem Fangeisen verendet. Das ist gesetzlich verboten. Was aber ist erlaubt, was nicht? An wen wende ich mich, wenn ich auf meinem Grundstück Waschbären entdecke? Die Volksstimme hat beim Landkreis nachgefragt - und überraschende Antworten erhalten.