Der Möseraner Gemeinderat Stefan Schweigel (Grüne) schaltet seinen Landtagsabgeordneten in dem Fall ein, in dem ihm das Wort zu seinem Antrag im Rat nicht erteilt wurde.

Möser. - Die Gemeinderatssitzung in Möser vom 29. Oktober des vergangenen Jahres beschäftigt inzwischen das Innenministerium in Magdeburg. Der Grüne-Landtagsabgeordnete Olaf Meister hatte sich an das Ministerium gewandt, nachdem sich der Möseraner Gemeinderat Stefan Schweigel an ihn gewandt hatte.