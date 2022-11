Lange Wartezeiten an Schranken: Durch Burg fahren immer mehr Züge

Wer von Parchau nach Burg oder umgekehrt unterwegs ist, muss an der Schrankenanlage Parchauer Chaussee/Koloniestraße viel Zeit einplanen. Was sind die Gründe?

Die Eisenbahnstrecke Berlin-Braunschweig wird auch für den Güterverkehr rege genutzt, weshalb die Schrankenanlage an der Parchauer Chaussee in Burg regelmäßig geschlossen werden muss.

Burg - Fahrten zwischen Burg und Parchau oder Ihleburg können schnell zur Geduldsprobe werden. Wer Pech hat, kann am Bahnübergang Parchauer Chaussee/Koloniestraße auch genüsslich Zeitung lesen, hatte Volksstimme-Leser Wolfram Berg schon vor Wochen kritisiert und die Frist, bis der jeweilige Zug eintrifft, als viel zu lange bezeichnet. „Muss das in Zeiten modernster Schalttechnik heute noch so sein?“, fragte er.