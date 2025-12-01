EIL:
Stellen unbesetzt Lehrermangel: Wer Lehrer im Jerichower Land wird, kann mehr Geld bekommen
Das Landesschulamt startet bis Januar 2026 eine neue Bewerbungsphase. Im Jerichower Land sind derzeit 27 Stellen für Lehrkräfte unbesetzt. Wo die Bewerbungen bisher ausblieben, sollen finanzielle Zuschläge einen Anreiz schaffen.
01.12.2025, 11:12
Burg - In ganz Sachsen-Anhalt werden Lehrkräfte gesucht - für die neue Bewerbungsphase bis zum 31. Januar 2026 hat das Landesschulamt insgesamt 356 freie Stellen für Lehrer ausgeschrieben.