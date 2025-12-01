weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Stellen unbesetzt: Lehrermangel: Wer Lehrer im Jerichower Land wird, kann mehr Geld bekommen

EIL:
Karls Erdbeerhof kommt in den Harz: Hat Wernigerode tatsächlich das Rennen gemacht?
Karls Erdbeerhof kommt in den Harz: Hat Wernigerode tatsächlich das Rennen gemacht?

Stellen unbesetzt Lehrermangel: Wer Lehrer im Jerichower Land wird, kann mehr Geld bekommen

Das Landesschulamt startet bis Januar 2026 eine neue Bewerbungsphase. Im Jerichower Land sind derzeit 27 Stellen für Lehrkräfte unbesetzt. Wo die Bewerbungen bisher ausblieben, sollen finanzielle Zuschläge einen Anreiz schaffen.

Von Saskia Fischer 01.12.2025, 11:12
Neue Bewerbungsphase für Lehrer: Im Jerichower Land sind insgesamt 27 Stellen offen - hauptsächlich an Sekundarschulen.
Neue Bewerbungsphase für Lehrer: Im Jerichower Land sind insgesamt 27 Stellen offen - hauptsächlich an Sekundarschulen. Symbolfoto: dpa

Burg - In ganz Sachsen-Anhalt werden Lehrkräfte gesucht - für die neue Bewerbungsphase bis zum 31. Januar 2026 hat das Landesschulamt insgesamt 356 freie Stellen für Lehrer ausgeschrieben.