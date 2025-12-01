Das Landesschulamt startet bis Januar 2026 eine neue Bewerbungsphase. Im Jerichower Land sind derzeit 27 Stellen für Lehrkräfte unbesetzt. Wo die Bewerbungen bisher ausblieben, sollen finanzielle Zuschläge einen Anreiz schaffen.

Lehrermangel: Wer Lehrer im Jerichower Land wird, kann mehr Geld bekommen

Neue Bewerbungsphase für Lehrer: Im Jerichower Land sind insgesamt 27 Stellen offen - hauptsächlich an Sekundarschulen.

Burg - In ganz Sachsen-Anhalt werden Lehrkräfte gesucht - für die neue Bewerbungsphase bis zum 31. Januar 2026 hat das Landesschulamt insgesamt 356 freie Stellen für Lehrer ausgeschrieben.