Die Bildungsmisere im Jerichower Land sorgt bei Eltern und Lehrern für erhitzte Gemüter. Das wurde auch beim zweiten Bildungsforum in Burg mit Bildungsministerin Eva Feußner deutlich. Die Schulleiter haben eine klare Forderung.

Schulleiter und Eltern aus dem Jerichower Land mit klarer Forderung an das Land Sachsen-Anhalt

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) beim gut besuchten Bildungsgespräch in Burg.

Burg. - Die Probleme sind bekannt: Lehrermangel, Unterrichtsausfall, ein hoher Migrationsanteil ohne ausreichend gesonderte Betreuung, zu wenig pädagogische Mitarbeiter, jede Menge Alltagsbürokratie und, und, und. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) macht sich beim zweiten Bildungsgespräch in der Kreisverwaltung in Burg viele Notizen – und redet auch Klartext: „Ich bin mit meinen Mitarbeitern gerne gekommen und stelle mich der Diskussion. Wir im Ministerium und im Landesschulamt drehen jeden Tag an verschiedensten Stellschrauben, um die Situation zu verbessern. Lehrer backen – das geht aber noch nicht.“