Auf einen besonderen Abend können sich Interessierte am kommenden Freitag, 21. Juli, in der Buger Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ freuen. Zahlreiche bekannte Autoren sind mit von der Partie.

Lesenacht in Burger Altstadt mit einer besonderen Premiere

Maria Sonnabend und Stefanie Obieglo zeigen die Plakate für die Altstadtlesenacht in Burg.

Burg - Der Freitag, 21. Juli 2023, ist der Burger Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933 bis 1973) gewidmet. Anlässlich ihres 90. Geburtstages findet in diesem Jahr ab 17 Uhr die 12. Altstadtlesenacht im Garten der Burger Stadtbibliothek in der Berliner Straße statt. Organisiert wird sie durch den Pelikan-Verein in Zusammenarbeit mit der Stadt Burg.

Der Höhepunkt des Abends ist die Premiere des Buches „Blumen für Polefki“. Die Anthologie umfasst literarische Texte – Kurzgeschichten, Gedichte und Aphorismen, herausgegeben von Günter Hartmann, Dorothea Iser und Roland Stauf. Neben aktuellen Themen wird auch an historische Persönlichkeiten des kulturellen Lebens erinnert: Beispielsweise an Gerd Bunzenthal und Irene Mertens als Künstlerpaar, Helmut Bürger, Tamara Danz, Gerhard Gundermann, Heinz Kruschel, Gerhard Stauf und Otto Bernhard Wendler. Das Buch ist das Ergebnis eines Projektes des Pelikan-Vereins, das im vergangenen Jahr mit einer Schreibwerkstatt in Wernigerode unter dem Titel „Grenzerfahrung“ gestartet wurde.

„Dass nicht alle 33 Schriftsteller und Autoren, die in dem Buch vertreten sind, nach Burg kommen können, ist klar“, sagt Pelikan-Vereinsvorsitzende Dorothea Iser. „Aber wir werden weit gereiste Gäste begrüßen, die schon jetzt ihre Teilnahme zugesagt haben. Und mit Martin Rühmann und Warnfried Altmann werden zwei hochkarätige Musikanten an unserer Seite sein. Darauf freue ich mich schon jetzt, denn es verspricht ein abwechslungsreicher und schöner Abend zu werden.“

Mit der nun zwölften Altstadt-Lese wollen die Initiatoren an die gut besuchten Veranstaltungen der vergangenen Jahre im Burger Bibliothekshof anknüpfen. Getränke und kleine Snacks werden durch den Förderverein der Landesgartenschau Burg angeboten. Der Eintritt ist frei. Es empfiehlt sich eine kleine Decke oder Jacke für die Abendstunden mitzubringen.

Bei Regen stehen die Räume in der Stadtbibliothek zur Verfügung. Burgs Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib erwartet viele Gespräche und Anregungen. „Wir sind dankbar, dass wir in Zeiten knapper Kassen auf die Unterstützung der Burger Stadtwerke und Burger Küchenmöbel setzen und diesen Abend durchführen können“, sagt er.