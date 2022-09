Das sind die Lesekönige von Gommern

Fantasybücher, Detektivgeschichten oder Comics: Ganz unterschiedliche Vorlieben zeigten die 35 Jungen und Mädchen, die in den Sommerferien am Lesesommer XXL teilnahmen.

Ole und Alyna (beide vorne) lasen in den Sommerferien die meisten Bücher und wurden deshalb zu Lesekönig und Lesekönigin gekrönt. Insgesamt beteiligten sich 35 Kinder und Jugendliche an der landesweiten Aktion.

Gommern (mla) - Dazu mussten die Kinder und Jugendlichen mindestens zwei Bücher lesen und kurze Fragen beantworten. In dieser Woche fand in der Stadtbibliothek Gommern die Auswertung statt. Ihre Urkunden können die Schüler in der Schule vorlegen. Dafür sollte es dann eine gute Zensur geben.