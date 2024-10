Der erste Batteriegroßspeicher im Jerichower Land steht in Möckern. Die Investitionssumme liegt bei mehr als 1,5 Millionen Euro. Die Beharrlichkeit, um dieses Projekt umzusetzen, war beachtlich.

FOTO: MANDO GmbH & Co. KG

Hans-Georg Meyer, Stefan Dreßler, Markus Kurze, Odomar Vancraeyenest, Dirk Nowak, Daniel Hannemann (v. li.) weihten den ersten Batterie-Großspeicher des Landkreises Jerichower Land in Stresow ein.

Stresow. Die Energiewende ist das dominierende Thema für eine Zukunft, in der auch nachfolgende Generationen gut leben können. In Stresow in Möckern wurde dafür jetzt ein wichtiges Projekt realisiert.