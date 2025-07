Im Technikmuseum Magdeburg gibt es eine neue Rarität: Den MAW-Hammer. Das seltene Moped war in den 1960er Jahren ein Flop, jetzt ist es eine Seltenheit. Warum es so besonders ist.

Seltenes Moped mit MAW-Motor zieht in Technikmuseum

Oldtimer in Magdeburg

Magdeburg. - Ein neues Ausstellungsstück mit Teilen, die in Magdeburg hergestellt wurden, ist in das Technikmuseum gezogen. Zuvor war das seltene Moped privat in der Altmarkt beheimatet.