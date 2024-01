Lkw kracht auf A2 bei Burg in Bagger - Fahrer schwer verletzt

Durch einen Unfall im Baustellenbereich kam es am Mittwochmorgen zum Stau auf der A2 und den Umleitungsstrecken.

Burg. - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich Mittwochfrüh im Baustellenbereich der A2 auf Höhe Burg. Dieses Mal krachte es jedoch nicht auf den eingeengten zwei Fahrspuren, sondern direkt auf der Baustelle. Die mobile Baustellentrennwand wurde durch den Unfall in den Verkehrsraum verschoben, so dass eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover erfolgte, teilte die Autobahnpolizei mit.