Der DHL-Konzern ist laut Postgesetz dazu verpflichtet, in Orten mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale vorzuhalten. Die Suche nach einem geeigneten Platz in Hecklingen läuft.

In seinem Spätverkauf in Schneidlingen bietet Aaron Roach auch Postdienstleistungen an.

Hecklingen/VS - Nachdem die „K&G Service UG“ die Partner-Filiale der Deutschen Post an der Hermann-Danz-Straße in Hecklingen am 30. Juni aufgegeben hat und in ihrem Laden neben dem „Stern“ nur noch ihre eigenen Dienstleistungen anbietet, bemüht sich die Deutsche Post um einen neuen Standort im Ort.