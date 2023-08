Am Sonnabend ist in der Grundschule Loburg noch Einschulung gefeiert worden – am Montag kam es zum Schulbeginn zu einer bösen Überraschung.

Loburg - Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Grundschule an der Kirchstraße eingebrochen. Dabei hatten der oder die Täter es offensichtlich auf das Lehrerzimmer und das Schulsekretariat abgesehen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter über ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt in das Schulhaus.

Im Inneren seien dann das Lehrerzimmer und das Sekretariat aufgebrochen und durchwühlt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe sowie Computertechnik entwendet. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sichern, ein Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet. Der Unterricht an der Loburger Grundschule konnte trotz des Einbruchs am Montag aufgenommen werden.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Am Sonnabend waren in der benachbarten Schulaula 37 Kinder neu eingeschult werden. Sie werden in zwei ersten Klassen unterrichtet. An der Loburger Grundschule arbeiten neben dem Schulleiter sieben Lehrkräfte und eine Pädagogische Mitarbeiterin. Bei der Schnupperschulstunde am Sonnabend war im Schulgebäude noch alles in Ordnung gewesen.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch vom Wochenende sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder tatverdächtigen Personen geben können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 03921/92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.