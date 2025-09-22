Hoffen auf das große Geld Lösen Kryptowährungen unser heutiges Finanzsystem ab? Sparkassen-Experte äußert sich zu Bitcoin und Blockchain
Hochspekulativ und gefragt: Kryptowährungen wie Bitcoin sind längst kein Thema mehr nur für Finanz-Nerds. Im Interview äußert sich Experte Thomas Rienecker von der Sparkassen-Finanzgruppe zu Blockchain-Projekten und der Zukunft des Finanzsystems.
22.09.2025, 18:15
Burg. „FOMO“ heißt übersetzt „fear of missing out“ - ein Akronym, das viele Menschen kennen, die sich bereits mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum beschäftigt haben. Doch was viele Menschen oft vergessen: Hinter der Jagd nach dem großen Geld verbirgt sich eine extrem große Gefahr. Im Interview spricht Thomas Rienecker, Newsroom-Leiter der Sparkassen- Finanzgruppe, über Kryptowährungen.