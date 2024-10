Immer wieder werden in Burg öffentliche Toiletten zerstört. Gäste sind frustriert, die Stadt muss zudem viel Geld berappen für Beseitigung der Schäden. Nun bringt ein Bürger die "Nette Toilette" als Idee ins Spiel - und rennt damit offene Türen ein.

Königslösung für Klo-Problem? „Nette Toilette“ könnte Pipi-Ärger in Burg lösen

Die „Nette Toilette“ ist in vielen Städten bereits erfolgreich - bald auch in Burg?.

Burg. - Die "Nette Toilette" ist eine Idee, die schon in Hunderten Städten erfolgreich ist. Ist das die Lösung für den Toiletten-Frust in Burg? Was die Stadt und Gastronomen sagen.