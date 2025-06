Staus und Umleitungen nach Brückensperrung Handwerkerfrust: Täglich eine Stunde mehr im Magdeburger Verkehr

Seit der Sperrung der Ringbrücke am Damaschkeplatz herrscht Verkehrschaos in Magdeburg. In Buckau staut es sich zudem, weil dort aktuell vier Straßenbahn-Linien fahren. Das sorgt für Frust. Ein Handwerker gewährt Einblicke.