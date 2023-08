Am 1. Oktober wird das neue Gebäude der Lostauer Kindertagesstätte eröffnet. Insgesamt 3,8 Millionen Euro investierte die Gemeinde in den Neubau.

Lostau - Am Holz-Kaktus werden die Regenstiefel trocknen, auf dem Schwan eine Runde geschaukelt und im Turnraum erste Kletterkünste geübt: Direkt auf die Bedürfnisse von Krippenkindern hat die Gemeinde Möser ihre neue Kindertagesstätte in Lostau zugeschnitten.

Eröffnung im Oktober

Zum 1. Oktober wird die Einrichtung eröffnet. In dieser Woche schauten sich alle Verwaltungsmitarbeiter, die mit dem Bau zu tun hatten, gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Köppen (parteilos) die Kita an. In vier Gruppen finden 60 Kinder auf zwei Etagen Platz. Auch der Außenbereich wurde mit viel Liebe fürs Detail gestaltet. Insgesamt 3,8 Millionen Euro investierte die Gemeinde in den Neubau.

Was bisher geschah: Neue Kita in Lostau?

Der Bund gab einen Zuschuss von einer halben Million Euro dazu. Direkt neben dem Krippengebäude befindet sich das zweite Kita-Gebäude, das künftig nur noch von Kindergartenkindern genutzt wird. Für Ende September ist eine offizielle Einweihung der Krippe geplant.