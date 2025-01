Lostau. - Ein Reh war am Sonntag in der Alten Elbe in das Eis eingebrochen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Um 12.28 Uhr wurde die Lostauer Feuerwehr zur Tierrettung alarmiert, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung auf ihrer Internetseite informierte.

Der Anrufer, der auf das Tier aufmerksam geworden war und die Einsatzkräfte alarmiert hatte, wartete vor Ort, um die Feuerwehrleute einzuweisen. Das Reh befand sich etwa 30 Meter vom Ufer entfernt in der Alten Elbe. Es sei schon sichtbar erschöpft und durch die eisigen Temperaturen in Lebensgefahr gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Reh dank schneller Arbeit gerettet

Die Rettung des Tieres unternahm ein Trupp in speziellen Ice-Commander-Anzügen. Vorsichtig näherten sich die Einsatzkräfte dem Tier, befreiten es aus dem Eis und brachten es an Land. Dort zeigte sich, dass es keine offensichtlichen Verletzungen davon-getragen hatte. Das Reh wurde dem zuständigen Jagdpächter übergeben, der es weiter betreute.

Nach gut 45 Minuten konnten die Lostauer Feuerwehrleute ihren Einsatz abschließen. Neben den zwölf Einsatzkräften war die Feuerwehr mit ihrem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, der Drehleiter und dem Mannschaftstransportfahrzeug ausgerückt. Die Feuerwehr zog ein positives Fazit nach dem Einsatz: Die schnelle Arbeit der Einsatzkräfte habe die Rettung des Tieres ermöglicht.

Erst Anfang Dezember hatte die Lostauer Feuerwehr laut ihrer Internetseite eine Übung zur Eisrettung in Theorie und Praxis durchgeführt.

Heckenbrand an Neujahr

Bei der Tierrettung am Sonntag handelte es sich schon um den dritten Einsatz der Lostauer Feuerwehrleute im neuen Jahr, obwohl das kaum viel älter als eine Woche ist. Bereits kurz nach Mitternacht am Silvestermorgen hatte die Feuerwehr wegen eines Heckenbrandes ausrücken müssen. Während die Anwohner den Brand schon grob gelöscht hatten, gingen die Feuerwehrleute noch gegen Glutnester vor, die sie mit Hilfe der Wärmebildkamera hatten ausfindig machen können.

Erhebliche Ölspur

Zudem haben die Feuerwehrleute am 4. Januar eine Ölspur von erheblichem Ausmaß beseitigt. Entdeckt worden war die großflächige Dieselverschmutzung zuerst auf dem Netto-Parkplatz. Bei der folgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass sich die Spur vom Sportplatz durch die gesamte Lostauer Ortslage bis zur Anschlussstelle der Autobahn 2 zog.

In zwei Trupps beseitigten die Feuerwehrleute die Fahrbahnverunreinigung mit einem biologisch abbaubaren Mittel. Außerhalb des Ortes erhielten sie Unterstützung durch eine Firma. Gut anderthalb Stunden waren die neun Feuerwehrleute im Einsatz.