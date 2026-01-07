Warum trotz Zugausfällen und Baustellen die Fahrgastzahlen in der Altmark explodieren – und was das für Pendler im Landkreis Stendal bedeutet.

Rekordjahr für die Bahn in Sachsen-Anhalt – und so unpünktlich wie nie

Die Bahn war 2025 so gefragt und so unpünktlich wie nie. Hier die Linie von Stendal nach Uelzen.

Stendal - Für die Deutsche Bahn ist 2025 ein Jahr der Rekorde gewesen. Das Unternehmen beförderte in Sachsen-Anhalt so viele Menschen wie lange nicht. Und es war unpünktlicher denn je. Der Norden Sachsen-Anhalt gilt als Kreuzungspunkt wichtiger Bahnlinien und ist von der Situation besonders betroffen.