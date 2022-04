Malen nach Mahlen in der Klappermühle in Friedensau

Friedensau ist ein Ort für Kunst. Davon ist Stephan Hartmann überzeugt. Deshalb möchte er einen Teil der „Klappermühle“ zum Kunstatelier machen. Was dort alles entstehen kann, zeigt er ab 16. Januar in einer Ausstellung in der Hochschulbibliothek.

Friedensau - Stephan Hartmann, Jahrgang 1982, geboren in der Nähe von Chemnitz, kennt Friedensau schon aus seiner Zeit als Pfadfinder, später studierte er hier Theologie. Seit vergangenem Jahr lebt er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn wieder in Friedensau und arbeitet an historischem Ort, in Räumen der „Klappermühle“, als freischaffender Künstler.