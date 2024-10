Herabfallende Äste verleihen der seit Jahren geforderten Sanierung der Ehlebrücke am ehemaligen Kleinbahndamm in Loburg Nachdruck. Das hat nun Folgen.

Katastrophe vermeiden: Extrem marode Brücke in Möckern gesperrt

Frei nach Wilhelm Tell: „Über diese hohle Brücke muss er kommen ..." Geht aber seit kurzem nicht mehr, denn inzwischen ist die schadhafte Brücke am Loburger Spazierweg gesperrt.

Loburg. - Spätestens seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ist in Deutschland das Misstrauen gegenüber älteren Brücken gestiegen. Auch in Loburg ist jetzt eine Brücke behördlich gesperrt worden. Nun gibt es Ideen für eine Übergangslösung.