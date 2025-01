Ausbruch der Tierseuche in Brandenburg

Burg. - Im benachbarten Land Brandenburg im Landkreis Märkisch-Oderland ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. 1988 gab es den letzten MKS-Fall in der Bundesrepublik. 2011 flackerte das Seuchengeschehen auf europäischer Ebene letztmalig in Bulgarien auf. Nun wurde die Tierkrankheit bei drei toten Wasserbüffeln in Hönow (Landkreis Märkisch-Oderland) bestätigt. Müssen Verbraucher jetzt Angst haben, Wild beim Händler oder Jäger zu erwerben? Volksstimme-Redakteur Mario Kraus sprach dazu mit dem Vorsitzenden der Jägerschaft Burg, Marcel Steinke.