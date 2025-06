SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

NP in Förderstedt wird zu „Nah&Gut“, in Latdorf werden die offenen Gärten zu Parks, in Schönebeck will ein Angeklagter eigentlich das Opfer der Polizei sein: Im Ticker von Donnerstag, 12. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.